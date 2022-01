Sala Consilina: ok alla riqualificazione di Piazzetta Garibaldi

SALA CONSILINA. Il Comune valdianese ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della Piazzetta Garibaldi in area giochi inclusiva”. Lo scopo del progetto è di dare alla comunità locale un’area a servizio delle famiglie e dei bambini.

Il progetto redatto dall’architetto Marianna Lapadula, ha un costo totale di 50 mila euro, di cui circa 37 mila euro per il costo dei lavori e circa 13 mila euro somme a disposizione dell’amministrazione.

In questo modo, l’Ente, guidato dal sindaco Francesco Cavallone, punta alla valorizzazione dell’area urbana della Piazzetta Garibaldi, come area pubblica attrezzata inclusiva fruibile da un’utenza ampliata migliorando l’accessibilità ambientale e rendendola disponibile anche alle persone più deboli della società, come i portatori di handicap.