Agropoli piange Natino Liguori: aveva 102 anni

La città di Agropoli in lutto per la morte di Natino Liguori, mastro gelataio. Soltanto venti giorni fa aveva festeggiato 102 anni. Nunziatino Liguori, detto Natino, era nato il 10 gennaio del 1920. Il suo nome era legato al Bar Anna, attività che aveva aperto nella centralissima piazza Vittorio Veneto nel lontano 1957.

La sua vita da gelataio, però, era iniziata ben vent’anni prima quando Natino, con una lambretta modificata ad arte, si inventò la professione di venditore ambulante di gelati (all’epoca un solo gusto).

Prima ancora di dedicarsi a questa attività ha lavorato nella fornace di Campamento, nelle ferrovie e come bracciante. Ha anche partecipato alla Seconda Guerra Mondiale.

Natino per Agropoli (e non solo) rappresentava un’istituzione: i suoi gelati artigianali hanno rappresentato per tutti una delizia e tutt’oggi quelli prodotti nel bar di famiglia sono un’istituzione.

Le esequie si terranno martedì 1 febbraio presso la chiesa della Madonna delle Grazie alle ore 15.