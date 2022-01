Agropoli, carabiniere in pensione trovato morto in casa

AGROPOLI. Dramma nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, in una traversa del Lungomare San Marco. Un uomo, un carabiniere in pensione, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. E’ stato un conoscente a far scattare l’allarme, preoccupato dal fatto di non aver avuto suo notizie da alcune ore.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del locale distaccamento. Sono stati questi ultimi a forzare una finestra e ad accedere all’appartamento. Il corpo dell’uomo era nel letto ormai privo di vita.

L’uomo, 60 anni, da tempo aveva vari problemi di salute. Il decesso, stando all’esame esterno sul corpo, risaliva a 24-48 ore prima.