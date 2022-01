New Basket Agropoli Paestum: sconfitta casalinga

Sconfitta interna per la New Basket Agropoli Paestum contro la Cestistica Benevento nella 2° giornata di ritorno del campionato di C Gold Campania. I sanniti con questa vittoria raggiugono quota 20 punti in classifica e inseguono la Juvecaserta Academy al primo posto.

I cilentani invece con questa battuta d’arresto restano a quota 10 punti. Per la cronaca del match, dopo un inizio a favore dei sanniti, i delfini riducono il divario e chiudono sul 23-28 per gli ospiti.

Nel secondo parziale, la New Basket non trova il giusto ritmo in attacco mentre i beneventani tirano con ottime percentuali dal campo, allungando fino al +19 a due minuti dalla fine del primo tempo. Il parziale a fine 2° quarto è di 32-52 in favore degli ospiti. Alla ripresa, la partita prosegue sullo stesso binario del primo tempo, la New Basket prova qualche reazione ma Benevento continua a segnare in attacco, mantenendo al sicuro il match. Lo score finale è 67-91 per la Cestistica Benevento.

Tabellini

New Basket Agropoli Paestum

Farese 5, Pekic 17, Lepre 12, Borrelli 6, Dell’Omo 6, Mavric 15, Niang 6, D’Urzo, Norci, Cogliano Coach: Lepre

Cestistica Benevento

Papa 3, Manisi 3, Smorra 22, Ordine 16, Rusciano 14, Laudanna 3, Alunderis 18, Rianna 12 Coach: Parrillo