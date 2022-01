La ricetta…prepariamo insieme cicoria e patate

La cicoria selvatica e i suoi fiori sono commestibili e molto belli da utilizzare come decorazione per i piatti di verdura. Questa ha un apporto calorico quasi pari a zero ma è un’ottima fonte di fibre, acqua e vitamina A e C. Svariati sono i piatti da poter preparare con la cicoria e può essere consumata cotta oppure cruda. La cicoria con le patate è un piatto povero ma gustoso tipico del nostro territorio.

La dolcezza delle patate in questo piatto crea un connubio perfetto con il gusto amarognolo della cicoria. La preparazione è veloce e semplice anche per chi è alle prime “armi”. Cuciniamo insieme.

Gli ingredienti

Per 4 persone ci occorreranno 400 gr di cicoria, 400 gr di patate, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale, peperoncino piccante. Iniziamo a pulire la cicoria privandola della parte più dura del gambetto, (se le foglie sono troppo lunghe, possiamo taglirle a metà); laviamo la verdura sotto acqua fredda corrente facendo attenzione ad eliminare i residui di terra. Portiamo a bollore abbondante acqua salata e cuociamo la cicoria per circa 15 minuti.

A cottura ultimata lasciamola in un colapasta. Stessa cosa faremo con le patate, peliamole e tagliamole a cubetti poi andremo a sbollentarle fino a cottura in abbondante acqua salata. Scoliamo anche le patate.

Il procedimento

In una padella mettiamo un fondo di olio evo e lasciamo imbiondire uno spicchio d’aglio privato della parte interna, togliamo l’aglio e versiamo in padella la cicoria e le patate, se necessario aggiustiamo di sale e a piacere aggiungiamo del peperoncino piccante. Lasciamo soffriggere a fiamma vivace per circa 10 minuti.

Questo piatto possiamo servirlo come contorno caldo o a temperatura ambiente e andrà bene per accompagnare carne, pesce o salumi e formaggi. Per un piatto più ricco e sapido possiamo aggiungere delle acciughe dissalate e olive nere.