Agropoli, salvato rapace ferito

Salvato rapace in difficoltà ad Agropoli. L’animale, ferito, non riusciva più a volare. È stato recuperato da un cittadino è consegnato ai volontari dell’associazione Genesi che lo terranno in stallo in attesa di interventi da parte delle autorità preposte.

“L’animaletto oggi rimarrà in stallo da noi. Provvederemo a dargli cibo e acqua. Se non vediamo nessun miglioramento domani sarà trasferito al Cras”, spiega Gerardo Scotti.

Del caso sono stati informati i volontari dell’Enpa e il servizio veterinario dell’Asl.