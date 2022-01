Polla: contributi per il museo e biblioteca

«Il sindaco di Polla Massimo Loviso, il Presidente del Consiglio comunale con incarico alla Cultura e al Centro Storico Giovanni Corleto e l’Amministrazione comunale esprimono viva soddisfazione per l’attribuzione dei bonus una tantum concessi dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 4 del 18/01/2022». Così in una nota il comune valdianese rende nota una importante novità.

I bonus verranno utilizzati per il Museo Civico Insteia – Rassegna Permanente delle Antiche Vestiture Pollesi e per la Biblioteca comunale “Don Lorenzo Milani”.

“Anche quest’anno – spiegano da palazzo di città – i contributi assegnati al Comune di Polla per il proprio Museo Civico e la Biblioteca Comunale saranno impiegati per sostenere e promuovere la fruizione dei servizi dedicati alla cultura oltre che per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e libraio. È sempre più forte l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione Comunale rivolti alla valorizzazione dei luoghi destinati alla crescita educativo – culturale soprattutto dei più giovani in questo particolare e delicato momento storico”.