Monte San Giacomo, minoranza accusa: primi 100 giorni di “inattività” della nuova amministrazione

Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, nota stampa dei consiglieri di minoranza del gruppo “Monte San Giacomo nel Cuore” in merito alla situazione amministrativa.

I consiglieri di minoranza del comune di Monte San Giacomo e i componenti della lista “Monte San Giacomo nel cuore”, a distanza di 100 giorni dall’insediamento della “nuova” maggioranza di governo guidata dal neosindaco Angela D’Alto, hanno sentito il dovere di informare i cittadini sulle attività svolte dal Sindaco e dalla sua maggioranza. Secondo i firmatari del manifesto, i primi 100 giorni di (in)attività dell’Amministrazione Monte San Giacomo Futura sono stati alquanto deficitari! Le motivazioni a sostegno di queste affermazioni sono, tanto per cominciare, l’allegro e irrispettoso assalto al Comune con fumogeni e occupazione della stanza del Sindaco (sembrava la presa di Kabul da parte dei talebani);la pericolosa festa di ringraziamento fatta in Piazza S. Pertini durante la quale sono state ignorate tutte le regole anti-Covid; i proclami volti a risolvere il problema della crisi idrica che di fatto si sono concretizzati con un sopralluogo di un tecnico, amico degli amici, che a quanto pare non ha scoperto nulla di nuovo (evento testimoniato dai soliti selfie);la modifica di stalli di sosta di carico e scarico; la scelta delle luminarie di Natale, con costi e inusuale posa in opera e smontaggio;il fallimento di alcune manifestazioni Natalizie, con gli “Incontri gastrofonici tra palazzi e chiese”;gli sconsiderati e irresponsabili atteggiamenti da parte del sindaco e dei consiglieri di maggioranza durante le festività Natalizie, documentati da foto pubblicate sui social che raccontavano di brindisi e Karaoke in un momento di particolare emergenza per il nostro paese dovuto all’alto numero di contagiati dal virus del Covid;…..e…. tanto altro che non vale la pena neanche ricordare…

Gli scriventi invitano il sindaco e la sua maggioranza ad assumere comportamenti responsabili e costruttivi nell’interesse dell’intera comunità amministrata invece di perdete tempo con provocazioni di ogni tipo. Il gruppo di minoranza sottolinea che, nonostante tutto, continuerà ad avere comportamenti responsabili e costruttivi nell’interesse dell’intera comunità amministrata, controllando con serietà e attenzione gli atti pubblici e il lavoro della maggioranza.

Gli autori del manifestano ricordano alla maggioranza di rispettare gli impegni assunti con il loro programma elettorale così come previsto dall’art. 38 dello Statuto comma 4 e chiedono agli stessi cosa intendono fare per:1. Gli interventi da proporre per il PNNR(Agricoltura,Ambiente e Archeologia);2. Gli Interventi volti a favorire la riduzione graduale dei tributi(TARI, IMU)per le famiglie con redditi piu bassi;;3. Il Piano di Assestamento Forestale, e sviluppo con la filiera del bosco, con sentieristica e itinerari;4. Il Piano Urbanistico Comunale e piano strategico strategico per il Centro Urbano;5. I Progetti di ricerca archeologiche nelle località VarlaCarrae Vallicelli6. Il Miglioramento edilizia scolastica7. Il Progetto Borgo Rurale e Piano Parcheggi Centro Storico8. Il Progetto di sistemazione captazione della sorgente località “Fiume” e ricerca di nuove sorgenti;9. La Messa in sicurezza di tutte le strade comunali e montane;10. Il Progetto di ampliamento cimitero e riqualificazione del Santuario di Sant’anna;

Meraviglia il rallentamento dell’azione amministrativa da parte di chi ha vantato una lunga attività amministrativa. Nonostante le legittime critiche il gruppo di minoranza per questi ed altri importanti progetti e soprattutto per il bene della comunità amministrata è pronto a fare la sua parte