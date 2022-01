Monte San Giacomo: dipendente in pensione a lavoro gratis per la comunità

MONTE SAN GIACOMO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Angela D’Alto, intende conferire un incarico, a titolo gratuito, ad un ex dipendente comunale in pensione per la durata di un anno.

Nello specifico, il dipendente, si è reso disponibile a continuare ad assicurare il controllo del servizio acquedotto e depurazione, funzione della quale si è sempre occupato con diligenza e professionalità.

L’Ente, quindi, ha deciso avvalersi della collaborazione, per assicurare la funzione di controllo del servizio idrico.

“Il provvedimento si rende necessario anche per assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa, anche in virtù delle nuove disposizioni per le quali, gli Enti, devono riorganizzare le proprie funzioni fondamentali per garantire controllo sul territorio”– così fanno sapere da palazzo di città.