L’Almanacco del 29 Gennaio 2022

Almanacco del 29 Gennaio 2022:

Santi del giorno: San Valerio di Ravenna (Vescovo)

Sant’Aquilino (Sacerdote e Martire)

San Costanzo di Perugia (Vescovo e Martire)

Santa Sabrina (Martire)

Etimologia: Valerio, deriva dal latino Valerius e nell’antica Roma rappresentava un cognome (la gens Valeria). Il significato che vi si attribuisce è “forte, vigoroso”. Numerosi furono i consoli dell’antica Roma che portarono questo nome. Valerio non è particolarmente diffuso tra la popolazione adulta italiana e nemmeno tra i nuovi nati, malgrado nel 2004 sia momentaneamente transitato tra i primi 50 nomi per bambini più popolari.

Proverbio del giorno:

Quando canta il picchio di gennaio, tieni a mano il pagliaio.

Aforisma del giorno:

Mi piace la convalescenza: è la cosa per cui vale la pena ammalarsi. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi:

1886 – Benz brevetta la prima vettura a motore: Accensione elettrica. Carburatore. Due posti a sedere e niente pedali. Freno e acceleratore azionati a mano. Con la Motorwagen brevettata nel 1886 dall’ingegnere tedesco Karl Benz nacque l’autovettura a motore, alimentato a benzina. Dopo i primi esperimenti di locomozione a vapore, verso la fine del XIX ci fu un salto di qualità grazie all’introduzione di motori alimentati a gas, benzina e diesel. Dalla prima bicicletta di Starley (perfezionamento del velocipede costituito da due ruote di dimensioni differenti), si era arrivati ai primi prototipi di motocicletta.

1951 – Prima edizione del Festival di Sanremo: “Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per un’eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l’orchestra di Cinico Angelini. Premieremo, tra duecentoquaranta composizioni inviate da altrettanti autori italiani, la più bella canzone dell’anno.” Così, alle 22 di lunedì 29 gennaio 1951, la radio diffonde la voce del presentatore Nunzio Filogamo che annuncia l’inizio della prima edizione del Festival della canzone italiana, ospitata nel lussuoso Salone delle feste del Casinò di Sanremo.

Sei nato oggi? I nati il 29 gennaio si fanno avanti e combattono per quello in cui credono, ma soltanto se ciò è davvero necessario, perché confidano molto nella capacità di prevalere, propria dell’intelletto e della ragione umani nella maggior parte delle situazioni, e perciò cercano sempre di risolvere le cose nel miglior modo possibile. Per lo più individui attivi e produttivi nella vita di tutti i giorni, sono tuttavia, intimamente contraddistinti da una forte tendenza ad essere passivi, il che, se da un lato sa renderli aperti e disponibili ad accettare i punti di vista diversi dal proprio, d’altro canto conferisce loro anche l’inclinazione a prender tempo, rimandando decisioni importanti e, in certi periodi, a perdere il senso dell’orientamento.

Celebrità nate in questo giorno:

1874 – John Davison Rockefeller jr: Un cognome altisonante della grande finanza, cui ha reso onore rilanciando le attività di famiglia e dedicandosi ad attività solidali e al sostegno della ricerca.

1956 – Amii Stewart È tra le migliori interpreti della musica pop e disco, sulla cresta dell’onda tra la fine degli anni Settanta e i Novanta.

1945 – Tom Selleck: I baffi più affascinanti di Hollywood sono i suoi, resi immortali da Magnum P.I., il celebre investigatore privato che, a bordo di una fiammante Ferrari 308 GTS, si aggira tra le splendide spiagge delle Hawaii.

Scomparsi oggi:

1940 – Nedo Nadi: Nato a Livorno e morto, colpito da un ictus, a Roma nel gennaio 1940, è stato uno schermidore e dirigente sportivo.

2012 – Oscar Luigi Scalfaro: Nato a Novara e morto a Roma nel 2012, politico e magistrato, è stato il nono Presidente della Repubblica, in carica dal 1992 al 1999.