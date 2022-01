Agropoli, riprendono le attività della Lega Navale

E’ ancora inverno, le giornate fredde e brevi inducono ad accostarsi più al tepore dei camini che non al vasto mare che non smette di ammiccare, con ogni sua forma, verso la gente che pur sensibile al richiamo attende l’intiepidirsi delle giornate per lasciarsi attrarre. Ciò nonostante, vi è un nutrito manipolo di persone che continuano imperterriti ad abbandonarsi a questo fascino a volte selvaggio, a volte struggente, altre volte indifferente. E così, anche quest’anno inizia a dispiegarsi il corposo programma di attività, allestito dalla Lega Navale di Agropoli.

Si è già partiti con la Veleggiata delle Befana, tenutasi il nove gennaio e che ha visto la partecipazione di una quindicina di imbarcazioni agropolesi. I rispettivi equipaggi, a dispetto del carattere puramente goliardico dell’evento e delle critiche condizioni meteo , hanno messo in “mare” tutto il loro piglio agonistico. E’ stato un vero spettacolo di vele colorate, a detta dei fortunati spettatori, ben visibile dal lungomare San Marco.

Domenica 23 scorso si è continuato con un gara velica di modellismo dinamico, tenutasi nello specchio di acqua prospiciente la spiaggia della “Marina”. Sabato 29 gennaio, il mare di Agropoli entra con pieno protagonismo, ospitando la seconda tappa del 40° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Salerno, organizzato dai Circoli Velici Salernitani e dalla Sezione LNI di Agropoli. Una regata che parte da Salerno ed arriva ad Agropoli, che vede impegnati i migliori equipaggi del golfo di Salerno.

Le barche (circa una ventina) saranno accolte dall’organizzazione della Sezione di Agropoli. Il giorno successivo (domenica 30 gennaio), nelle acque di Agropoli si svolgerà la terza tappa del predetto campionato. E’ solo l’inizio di un vasto programma di eventi programmati per il 2022 dalla Sezione LNI di Agropoli. Vela, pesca sportiva, modellismo dinamico, scuola di vela per ragazzi ed adulti, istruzione per patente nautica, didattica ambientale nelle scuole, collaborazione con enti ed istituzioni, offerta di esperienze in mare per disabili.

Un bouquet di eventi e servizi rivolti al territorio ed organizzati con la collaborazione fattiva degli otre 300 soci della Sezione. Un modo proattivo di intendere la passione per il mare che da propria vuole essere estesa con entusiasmo a tutti coloro che vogliono avvicinarcisi in ogni modo.

Si ringrazia per la collaborazione: il Circolo Canottieri Agropoli I Pontili: La Rosa dei Venti, Boat Service e Yachting Club Agropoli.