Scippi sul lungomare di Capaccio: due arresti e spuntano nuovi casi

Un 24enne extracomunitario ed un 20enne capaccese, pregiudicati con precedenti per furti, sono stati fermati quali autori degli scippi avvenuti sul lungomare di Capaccio Paestum. L’ultimo episodio ieri mattina. Un extracomunitario armato di coltello ha scippato due donne portando via una borsa, un cellulare, un borsellino e i documenti. Durante la colluttazione, una delle due, una 47enne di Albanella, ha provato a difendersi con un bastone di legno ma è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale.

Scippi sul Lungomare: i casi

Sul posto, oltre i sanitari del 118, sono giunti i carabinieri della compagnia di Agropoli al comando del capitano Fabiola Garello. Ad avere la peggio e quindi a dover far ricorso alle cure dei sanitari del San Luca di Vallo una delle due donna che ha cercato di opporsi alla rapina colpendo il rapinatore con un bastone di legno, ma è rimasta ferita ad un dito con escoriazioni a spalla e ginocchia riportate nella caduta a terra.

Purtroppo non è il primo caso in quel tratto di litoranea. Un altro episodio risale a domenica scorsa. «Mia madre e una sua amica passeggiavano sul lungomare di Capaccio e sono state aggredite e derubate da due uomini (i tratti non erano italiani). Mia madre ha riportato una ferita (uno dei due aveva un coltello) sulla mano, l’amica per fortuna è rimasta illesa», racconta la figlia di una delle vittime. Sul caso era stata presentata denuncia.

Le indagini

A seguito di indagini ed appostamenti, grazie anche agli identikit forniti dalle vittime, i carabinieri hanno pizzicato il giovane rapinatore capaccese, inseguendolo nella pineta fino a bloccarlo. Dopo circa un’ora, sono riusciti a risalire anche al complice, incastrato con addosso le borsette ed i borsellini, ancora con i soldi all’interno. Il giovane di Capaccio è stato ristretto agli arresti domiciliari, mentre l’immigrato è finito nel carcere di Fuorni.

Da parte dei residenti, ora, l’invito a garantire più sicurezza in zona per evitare scippi sul Lungomare ed latri reati, installato telecamere di videosorveglianza