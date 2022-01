“Nobili Cilentani”: incontri di formazione rivolti ai produttori del formaggio

Partiranno, il prossimo 15 febbraio 2022, una serie di incontri di formazione gratuita, con i produttori, realizzato nell’ambito del progetto “Nobili Cilentani”, promosso dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, attività progettuale avviata grazie al finanziamento del GAL Casacatra.

Il progetto, è volto a coinvolgere, attivamente, gli allevatori in un percorso di ricerca della durata di 24 mesi e a farne diventare i reali protagonisti attraverso la creazione di un disciplinare nel settore della filiera del latte e della carne, con lo scopo di innalzare il livello qualitativo della produzione per arrivare ad un prodotto di eccellenza da collocare sul mercato.

Il tema principale del metodo Nobile, è scoprire strade alternative ragionando su modelli più sostenibili che non fanno uso di prodotti chimici e non inquinano, un metodo quindi innovativo che riscopre un antico metodo.

Il programma

Il primo incontro che si terrà il 15 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la sede della Comunità Montana di Futani, vedrà la partecipazione di Gianni Ruggiero (Assessorato Agricoltura della Regione Campania)- Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Si discuterà dei Programmi dell’Assessorato Agricoltura per lo sviluppo delle Microfilieri Zootecniche delle Aree Interne.

Si proseguirà con un incontro il 22 febbraio dalle ore 10:00 alle 13:00 presso la sala consiliare della Comunità Montana- Futani; una lezione sulla tecnica di analisi sensoriale di formaggi e fieni, alla lezione saranno presenti: Michele Pizzillo per i fieni, Roberto Rubino per l’analisi sensoriale e classi di qualità e Piera Iommelli per i composti chimici responsabili.

La lezione del 1° marzo si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e tratterà il tema delle paste filate, vedrà la partecipazione di Michele Pizzillo e Roberto Rubino, l’incontro si svolgerà presso la sala consiliare della Comunità Montana di Torre Orsaia.

Il terzo incontro, 7 marzo dalle ore 10:00 alle 13:00, tratterà il tema dei formaggi di pecora, altra eccellenza del Cilento, terranno la lezione Michele Pizzillo per i difetti dei pecorini e Roberto Rubino per l’analisi sensoriale di pecorini diversi per tecnologia e livello qualitativo, presso l’ex scuola elementare di San Giovanni a Piro.

L’ultima lezione si terrà il 14 marzo sempre dalle ore 10:00 alle 13:00 presso l’aula consiliare del Comune di Caselle in Pittari e vedrà la presentazione dei formaggi caprini, con Michele Pizzillo, Peppino Cringoli per la parassitosi e qualità del latte e Roberto Rubino per l’analisi sensoriale di caprini diversi per tecnologia e livello qualitativo.

Le finalità

Il focus del corso, seppur in poche lezioni, della durata ciascuna di 3 ore, vuole mettere in condizioni il produttore di “leggere”, di capire se il flavour e la struttura sono quelli voluti e capirne le motivazioni. Quello che manca, infatti, è un minimo di teoria sul latte e sulla sua composizione chimica, su fattori che determinano il livello qualitativo.

Manca cioè la capacità di capire, attraverso la degustazione, se il formaggio esprime i sentori e il gusto attesi, ed eventualmente rimediare; ecco perchè sarà fondamentale prendere parte a queste lezioni.

Per iscriversi al corso, è possibile inviare una mail a cilentaninobili@gmail.com oppure telefonare al numero 3357586890.