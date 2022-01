Il sondaggio: elezioni Presidente della Repubblica 2022. Chi vorresti al Colle?

Con il sondaggio di questa settimana abbiamo toccato un argomento di grande rilevanzanza e interesse per tutti gli italiani: l’elezione del Presidente della Repubblica. Lunedì sono iniziate le votazioni che hanno portato, fino ad oggi, a quattro fumate nere. Tanti i nomi fatti in questi giorni, e piuttosto evidenti gli stop dati, prima da un partito e poi dall’altro. Così, abbiamo esplorato le opinioni dei nostri lettori in merito a ciò.

La maggioranza dei lettori che hanno risposto alla nostra domanda, vorrebbero vedere per la prima volta nella storia, una donna a rivestire la più alta carica dello Stato. La scelta è ricaduta sull’attuale Presidente del Senato M. Elisabetta Casellati, a seguire il Capo di Governo Mario Draghi e il Senatore Pier Ferdinando Casini. Nuovi nomi però, si sono aggiunti alla rosa dei papabili nuovi Presidenti, quello di Sabino Cassese, ex giudice della Corte Costituzionale e quello del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Elisabetta Belloni, nome ritornato in auge questa mattina, da parte di Fratelli D’Italia.

Secondo alcune fonti del PD, anche per il partito di Letta, il nome della Belloni sarebbe un nome “autorevole”. Più contrario, Renzi. Il cdx questa mattina ha deciso procedere attraverso un’astensione collettiva, una tattica certamente, per poter contare i propri voti.

Al prossimo sondaggio.