La New Basket Agropoli espugna Salerno

La New Basket Agropoli Paestum ha vinto al “PalaSilvestri” contro la Pallacanestro Salerno nel recupero della 6° giornata di andata. Ottima prova di orgoglio dei ragazzi di coach Lepre che hanno raggiunto un obiettivo importante su un campo difficile. I delfini con questa vittoria hanno superato Pallacanestro Salerno e hanno raggiunto quota 10 punti in classifica. Per la cronaca, sono da segnalare gli esordi dei neo-acquisti Emin Mavric e Charlie Niang per la compagine cilentana. Al “PalaSilvestri” si è disputata una partita equilibrata, i padroni di casa hanno approcciato meglio il match, mostrando una maggiore intensità sin dai primi minuti di gioco allungando fino alla doppia cifra di vantaggio. Dopo un inizio a ritmo basso, la New Basket ha cambiato l’inerzia del match, grazie a uno spirito di sacrificio collettivo e una maggiore aggressività difensiva. Nelle fasi finali, i cilentani sono stati abili a gestire il vantaggio e conquistare la vittoria. Il punteggio finale è stato di 81 a 84 per i delfini.

Queste le parole di capitan Borrelli a fine match:” Nel primo quarto abbiamo sofferto il gioco di Salerno, è stato difficile trovare subito il ritmo partita. Con il passare dei minuti, siamo stati bravi a recuperare, non ci siamo disuniti e anche i due ragazzi nuovi ci hanno aiutato molto, soprattutto in difesa. E’ stata una vittoria molto importante, contro una squadra che aveva i nostri stessi punti in classifica. E’ stato bello ricominciare, dopo un mese di stop”.

Tabellini

New Basket Agropoli – Paestum

Norci, Farese 13, Pekic 9, Lepre 15, D’Urzo 4, Borrelli 3, Dell’Omo 18, Mavric 22, Niang, Cogliano n.e.

Pallacanestro Salerno

Beatrice, Chaves 24, Morra, Schettini, Melillo 2, Del Plato, De Martino 6, Sammartino 10, Markovic 2, Erra 21, Di Somma, Visnjic 16.