Capaccio Paestum: pacchi alimentari per 200 famiglie

Il Comune di Capaccio Paestum in collaborazione con il Banco Alimentare Campania, rinnova il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Esso prevede la distribuzione di pacchi alimentari a favore di 200 nuclei familiari indigenti residenti o domiciliati sul territorio comunale. L’iniziativa è frutto di un accordo di collaborazione con l’Associazione Banco Alimentare Campania ONLUS e il Gruppo dei Volontari di Protezione Civile Comunale di Capaccio Paestum.

Prevista la consegna mensile di un pacco alimentare a 200 famiglie e ulteriori 100 pacchi alimentari aggiuntivi per le prime 100 famiglie più numerose.

Pacchi alimentari: i requisiti

Requisiti per ottenere il pacco alimentare sono un ISEE uguale o inferiore a cinquemila euro, la residenza a Capaccio Paestum e la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea o, se extracomunitari, bisognerà essere in possesso del permesso di soggiorno.

La domanda di ammissione ,completa di tutta la documentazione, potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Capaccio Paestum, consegnata a mano e/o inviata a mezzo raccomandata A/R. dal 26.01.2022 al 23.02.2022 ore 12:00.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune, sede di Capaccio Capoluogo, nei giorni di apertura al pubblico o telefonando ai numeri 0828/812223 e 0828/812224.

Sulla base delle domande pervenute gli uffici stileranno una graduatoria che terrà presente il valore ISEE, dando priorità al nucleo familiare in cui siano presenti più figli.