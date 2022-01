Addio a Jeremiah Stamler: con Ancel Keys studiò la Dieta Mediterranea

E’ morto a 102 anni il Professore Emerito Jeremiah Stamler. Una figura legata a doppio filo al Cilento e in particolare a Pioppi. E’ stato infatti colui che, insieme ad Ancel Keys, ha effettuato e approfondito gli studi sulla Dieta Mediterranea.

Jeremiah Stamler era nato a New York il 27 ottobre 1919. Fin dal 1943 aveva iniziato l’attività di ricerca nel cardiovascolare. Conobbe Ancel Keys nel 1962, quando si recò a Città del Messico, per partecipare a un’edizione del “World Congress of Cardiology”.

Con lui entrò in un comitato di ricerca della ”World Heart Federation” e quattro anni più tardi, a Nuova Delhi, i due furono componenti un consiglio sull’epidemiologia e la prevenzione. Ha frequentato spesso Pioppi, località dove giunse per la prima volta nel 1966.

A Stamler si deve la dimostrazione della correlazione tra bassa diffusione di patologie cardiovascolari e un corretto regime alimentare. Studi che condivise proprio insieme ad Ancel Keys. Lutto anche nel Cilento dove Stamler aveva ancora tante amicizie e legami