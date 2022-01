Perché 1 famoso miliardario pensa che Ethereum potrebbe essere un mostro vincente nel 2022

Ethereum (CRYPTO:ETH) è stata una storia di successo, non importa come la si guardi. Il suo token Ether nativo ora è la seconda criptovaluta più grande in base al market cap, dietro solo al Bitcoin (CRYPTO:BTC). Dalla seconda metà del 2015, Ethereum ha fornito un guadagno di quasi il 310.000%.

Cosa c’è potenzialmente in serbo per la criptovaluta nel nuovo anno? Ecco perché un famoso miliardario pensa che Ethereum potrebbe essere un vincitore mostruoso nel 2022.

Un anticonformista che porta le criptovalute nel mainstream

Mark Cuban è probabilmente conosciuto per tre cose. È una delle persone più ricche del mondo, con un valore netto stimato di circa 4,5 miliardi di dollari. Cuban ha acquistato la squadra di basket professionale Dallas Mavericks nel 2000. Si vede anche ogni settimana nel programma televisivo di lunga data Shark Tank.

Ma il ricco Maverick sta anche guadagnando l’attenzione in questi giorni come un sostenitore vocale di blockchain e criptovalute. Egli pensa che la tecnologia blockchain sia oggi simile alle prime fasi di internet.

Cuban sta mettendo i suoi soldi dove è la sua bocca. Ha comprato alcuni Bitcoin anni fa e ha mantenuto la sua quota. L’imprenditore ha rivelato all’inizio di quest’anno che il suo portafoglio di criptovalute consiste di “60% Bitcoin, 30% Ethereum, e 10% del resto”. Cuban ha comprato una piccola quantità di Dogecoin all’inizio di quest’anno come un’esperienza “divertente ed educativa” per suo figlio di 11 anni. Se anche voi desiderate farlo, potete dare un’occhiata alla piattaforma di trading BitIQ.

Il miliardario ha anche investito in diverse aziende di blockchain. Queste includono dClimate, la prima rete blockchain decentralizzata per i dati climatici, e Blocto, che offre un portafoglio di criptovalute e un mercato di token non fungibili (NFT).

Perché a Cuban piace Ethereum

Anche se Cuban possiede più Bitcoin che Ethereum, ha dichiarato in ottobre che “Ethereum ha il maggior vantaggio” per gli investitori in criptovalute. E pensa che il 2022 potrebbe essere un grande anno per Ethereum.

Cuban è un grande fan degli smart contract (contratti intelligenti) – accordi memorizzati sulla blockchain. Questi contratti intelligenti sono fondamentali per le applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) e NFT. La sua visione rialzista su Ethereum è dovuta principalmente alle capacità dei contratti intelligenti della blockchain.

Il miliardario si aspetta che nel nuovo anno saranno introdotte nuove applicazioni di contratti intelligenti che renderanno Ethereum più prezioso che mai. In particolare, Cuban è entusiasta dell’opportunità per la blockchain di monetizzare le compensazioni di carbonio. Le compensazioni di carbonio consentono alle organizzazioni o agli individui di pagare un’altra entità per ridurre le emissioni di carbonio di una determinata quantità.

Cuban pensa che la blockchain sia il modo ideale per monetizzare queste compensazioni di carbonio. Sta già promuovendo l’idea all’interno delle aziende che possiede.

Seguire lo “squalo” Mark?

Dovresti comprare Ethereum solo perché la star di Shark Tank è ottimista al riguardo? No. Come ogni investitore, Cuban ha fatto la sua giusta quota di “chiamate sbagliate” in passato.

Tuttavia, ha quasi certamente ragione sul fatto che i contratti intelligenti godranno di una crescente adozione nei prossimi anni. Il suo sostegno a Ethereum come attore chiave per far sì che questo accada sembra anche essere giustificato. Con un importante aggiornamento di Ethereum in arrivo che rende la sua blockchain più veloce e riduce le commissioni di transazione, diventando anche più ecologica, la piattaforma potrebbe essere ancora meglio posizionata per supportare le nuove applicazioni che Cuban prevede.

Non c’è alcuna garanzia che Ethereum sarà un mostro vincente nel 2022. Ma non siate sorpresi se lo sarà. Un famoso miliardario certamente non lo sarà.