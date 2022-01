Agropoli, riprendono i lavori sulla viabilità comunale

AGROPOLI. Sono ripresi nei giorni scorsi, dopo lo stop dovuto alle festività natalizie, i lavori per garantire manutenzione, sicurezza e decoro delle strade di Agropoli. In chiusura del 2021 gli interventi avevano già interessato viale Lombardia, via della Libertà, via Frasso Telesino, via De Curtis, via Piave, via Colombo, via Funti ed altre strade cittadine. Ora, invece, si sta procedendo alla fresatura di via Pio X; successivamente la ditta incaricata procederà alla posa del nuovo manto di asfalto ed al rifacimento della segnaletica orizzontale. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno in altre zona della città.

Queste opere sono state fortemente volute dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, che ha approvato due progetti relativi alla manutenzione della viabilità, i quali interesseranno vie del centro e della periferia.

«Negli ultimi anni – spiega il primo cittadino – la nostra città è stata interessata da importanti lavori per il miglioramento e l’implementazione dei servizi che hanno però compromesso le strade. Abbiamo quindi deciso di intervenire con due distinti progetti, il primo dei quali già in corso. Mi scuso fin da ora per i disagi che potrebbero presentarsi a causa degli interventi, ma una volta ultimati le strade di Agropoli saranno sicure e decorose».

«Terminata la fase più critica dell’emergenza covid, possiamo tornare a lavorare a pieno regime per migliorare i servizi ed avviare opere pubbliche sul nostro territorio. Ciò – conclude il sindaco di Agropoli – grazie anche allo straordinario lavoro degli uffici, capaci nei mesi scorsi di intercettare importanti finanziamenti».

Il Comune, infatti, è risultato beneficiario di fondi per il rifacimento dei marciapiedi in via Giotto e per il restyling di via Carlo Pisacane e via Carmine Rossi. Nei giorni scorsi, infine, ha ottenuto ulteriori cento trentamila euro da parte del Ministero dell’Interno, sempre per il miglioramento della viabilità pedonale.