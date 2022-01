Meeting del Mare: annunciate le date

Torna il Meeting del Mare. L’appuntamento con la 26^ edizione sarà il prossimo luglio. L’organizzazione ha ufficializzato le date: l’evento si svolgerà preso il porto di Marina di Camerota dal 21 al 24 luglio. Titolo della kermesse 2022 sarà “Confine“.

“Tutto sempre dinanzi al mare di Camerota, che è un orizzonte senza confini, bellissimo, come piace a noi pensare il mondo. Da qui in avanti solo notizie da non perdere per saperne di più. Un abbraccio a tutti“, spiegano gli organizzatori.

Adesso gli affezionati del Meeting del Mare attendono di conoscere quali saranno gli ospiti dell’evento che a causa della pandemia negli ultimi tempi si è svolto in una forma ben diversa da quella tradizionale.