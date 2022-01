“Insegnami a sorridere ancora” è il nuovo video del cilentano Luciano Tarullo

Lanciato in anteprima esclusiva su Tuttorock, esce su YouTube “Insegnami a sorridere ancora”, il nuovo videoclip del cantautore Luciano Tarullo.

«Il videoclip di “Insegnami a sorridere ancora” rappresenta perfettamente la nuova direzione che ho voluto dare al mio progetto artistico: un ritorno alla semplicità, all’essenza della musica e anche delle immagini. Il video è condensato in due luoghi per me emblematici: la prima parte è girata in studio di registrazione, spazio vitale, simbolo di condivisione, posto in cui la mia musica e le mie idee prendono vita e rifugio essenziale in questo periodo di solitudine collettiva; la seconda parte del video, invece, si apre su una spiaggia fredda, solitaria, nostalgica, densa di ricordi, un posto importante della mia infanzia e della mia adolescenza. Il significato del video è tutto qui, in questo passaggio dall’interno all’esterno, dal buio alla luce, e nel ritrovare se stessi per permettere agli altri di prendersi cura di noi».

Primo di tre singoli che andranno ad anticipare l’uscita dell’album “Qualcosa di vero nel mondo”, “Insegnami a sorridere ancora” è un brano intenso avvolto da una delicata atmosfera nostalgica, dove il pianoforte e la voce di Luciano Tarullo si miscelano agli archi e agli altri strumenti, in un ibrido fra ballad pop-rock e cantautorato.

«“Insegnami a sorridere ancora” è una canzone che sottolinea come sia importante prendersi cura di un’altra persona, ma anche di come sia essenziale lasciare che gli altri riescano a prendersi cura di noi. In un’epoca che non stento a definire individualista, ho sentito il bisogno di scrivere qualcosa di molto intimo ma che riuscisse a trasformarsi in un messaggio di carattere universale».

Per Luciano Tarullo questa canzone rappresenta solo l’inizio di una nuova avventura musicale, che culminerà con l’uscita dell’album “Qualcosa di vero nel mondo”.

«È ancora presto per parlare del nuovo disco nella sua compiutezza. Ho già anticipato in altre occasioni che si tratterà di un album di 7 canzoni scritte tutte nel giro di un paio di mesi, arrangiate e registrate con la mia band in un periodo molto difficile, tra lockdown, zone rosse e tante altre complicazioni che tutti noi conosciamo fin troppo bene. Sono tutte canzoni nate da una parte dalla volontà di non guardarsi indietro e, dall’altra, dall’impossibilità di guardare al futuro con leggerezza. Canzoni che, trovandosi in questo stato di immobilità, ricercano la loro essenza e rintracciano la loro direzione andando a scavare nelle nostre vite, nelle nostre fantasie, nelle nostre gioie e nei nostri dolori e nella nostra solitudine».

“Insegnami a sorridere ancora” sarà anche pubblicata su vinile, in edizione limitata.

«Quella di voler pubblicare tutti i singoli in vinile è una scelta romantica, ma è anche un modo per dare qualcosa di vero e unico alle persone che mi seguono, che apprezzano il mio lavoro e che hanno voglia di sostenere la mia produzione indipendente. Inoltre, le cover che accompagneranno i singoli e poi l’album, sono dei meravigliosi scatti originali della fotografa Nella Tarantino, che ringrazio infinitamente per questo dono. Foto tratte dalla nostra quotidianità, che ho scelto personalmente e che, a mio avviso, traducono alla perfezione il senso di tutto il mio nuovo lavoro».

“Insegnami a sorridere ancora” è stato registrato, mixato e masterizzato da Tonino Valletta presso il Tva Studio di Ascea Marina (SA) e vede la partecipazione della Tp Band, formazione che accompagna da anni Luciano Tarullo, sia nelle sessioni in studio che dal vivo, composta da Frank Cara (chitarra elettrica), Ivan Tornese (chitarra elettrica e cori), Roberto Guariglia (basso), Michelangelo Sarnicola (batteria) e Vincenzo Bilo (archi).