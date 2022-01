A Roccadaspide un Ufficio di Prossimità

E’ stato approvato l’elenco degli enti locali della Regione Campania ammessi al “progetto complesso” denominato “Uffici di Prossimità” e tra i comuni che hanno avuto esito positivo c’è anche Roccadaspide.

A comunicarlo il sindaco, Gabriele Iuliano che ha spiegato:

“E’ motivo di grande soddisfazione l’inserimento di Roccadaspide tra i comuni che saranno sede di Ufficio di Prossimità, finanziato nell’ambito del programma operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale”. Si tratta di un Ufficio che erogherà servizi di fondamentale importanza per le aree interne, con una implementazione molto significativa dei punti di accesso al sistema di giustizia soprattutto in favore delle fasce deboli della popolazione. Con questo Ufficio si erogheranno servizi in ambito di volontaria giurisdizione, di predisposizione e ricezione di atti telematici, di informazioni sullo stato delle procedure, con la possibilità di procedere alla nomina di amministratori di sostegno, curatori speciali, di procedere all’accettazione e alla rinuncia alle eredità, di donazioni etc. .

Un modo per avvicinare ulteriormente i servizi della Giustizia ai cittadini nelle aree più marginali e di prossimità”.