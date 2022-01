Vallo della Lucania: riapre al pubblico l’Esposizione botanica al Palazzo della Cultura

VALLO DELLA LUCANIA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha disposto la riapertura al pubblico dell’Esposizione “Paleo- Etno- Botanica del Cilento”; sita al piano terra del Palazzo della Cultura di Via Enrico Nicodemo.

L’esposizione botanica

L’ambito tematico dell’Esposizione permanente è quello etnobotanico; in esso è conservato e catalogato un enorme patrimonio di piante in erbario; di campioni di legno, collezione di semi, materiale informativo sull’uso delle erbe spontanee a scopo terapeutico ed alimentare; raccolto nell’arco degli anni, all’interno del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’esposizione di struttura in una “Sala degli erbari”, una “Xiloteca”, una “Sala dei manufatti” ed un laboratorio didattico.

La gestione dell’esposizione, è affidata ad un farmacista in quiescenza; il quale si è spontaneamente offerto di collaborare per il Comune, a titolo gratuito impegnandosi a rimettere in funzione la sala espositiva; si è reso disponibile per quanti volessero organizzare manifestazioni culturali e visite guidate per parlare sul tema dell’importanza e delle proprietà delle erbe.

L’Esposizione “Paleo- etno- botanica del Cilento”, è stata istituita nel 2008. Sita al piano terra del complesso dell’ex Convento dei Domenicani, ora denominato Palazzo della Cultura; con materiale donato nel 2008 al comune di Vallo della Lucania, dal Prof. La Palomenta, erborista ed esperto in botanica, recentemente scomparso, ha collaborato a catalogare il materiale; garantendo, altresì, fino al 2019, prima quindi della pandemia, la fruizione al pubblico del patrimonio naturalistico dell’esposizione.