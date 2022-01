Servizio Civile in Cilento e Diano: ultimi giorni per presentare domanda di partecipazione

Ultimi giorni a disposizione per presentare la domanda di partecipazione per prendere parte al Servizio Civile. L’ultimo giorno utile, sarà Mercoledì 26 Gennaio 2022 fino alle ore 14:00. Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari.

E’ possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti. Si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

I progetti

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it; attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.

I Comuni del Cilento e Vallo di Diano

Tante le opportunità anche per i giovani di Cilento e Vallo di Diano. Tra i comuni che avevano presentato progetti, infatti, ci sono Agropoli, Albanella, Capaccio Paestum, Laureana Cilento, Lustra, Magliano Vetere, Orria, Perdifumo, Perito, Rutino, Stella Cilento, Torchiara; Sala Consilina, Teggiano, Castelcivita, Controne, Laurino, Sant’Angelo a Fasanella, Serre, Roccadaspide, Serre, Camerota, Caselle in Pittari, Ispani.

E ancora: San Giovanni a Piro, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Vibonati, Santa Marina, Sant’Arsenio, Sassano, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Torre Orsaia, Castelcivita, Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella; Atena Lucana, Polla, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Caggiano, Postiglione, Vibonati, Padula, Sanza, Sassano; Altavilla Silentina, Centola, Bellosguardo, Piaggine, Roscigno, Sacco, Rofrano, Vallo della Lucania, Buccino, Cuccaro Vetere, Cannalonga, Giungano, Casal Velino, Corleto Monforte, Prignano Cilento, Magliano Vetere.

I progetti attivi sono consultabili qui.