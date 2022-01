Cento candeline per Emilia Cartolano. Un compleanno speciale a Buonabitacolo per la nonnina valdianese, omaggiata anche dal sindaco Giancarlo Guercio che non ha voluto far mancare i suoi auguri e quelli dell’intera amministrazione comunale.

Soltanto la pandemia ha evitato che la festa potesse essere allargata anche ad altri amici e familiari che comunque non hanno fatto mancare il loro affetto ad Emilia Cartolano.

Buonabitacolo si conferma paese di lunga vita con ben 4 ultracentenari.