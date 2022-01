Poliambulatorio di Rofrano: dopo anni di attesa al via i lavori

ROFRANO. Buone notizie per la comunità cilentana. Dopo anni di attesa sono stati consegnati i lavori per il nuovo poliambulatorio di Rofrano. L’iter per sfruttare un finanziamento di quasi 2 milioni di euro si era concluso un anno fa; dopo le varie procedure burocratiche sono stati consegnati i lavori che garantiranno la riqualificazione e il potenziamento dell’immobile e dei servizi, con la ricostruzione di una struttura sanitaria che sarà adeguata alle esigenze dell’utenza del personale medico.

I finanziamenti erano arrivati del Governo arrivano nell’ambito delle risorse destinate alla riqualificazione delle aree degradate.

Fondi per il poliambulatorio attesi da circa sei anni

Erano circa sei anni che la comunità attendeva questi fondi. Il finanziamento, infatti, risale al 2015 quando risultarono destinatari di fondi 170 progetti e di questi soltanto 2 nel Cilento (oltre a Rofrano era stato beneficiario di fondi il Comune di Santa Marina).

Fino ad un anno fa, però, delle risorse che avrebbero dovuto consentire l’avvio dei lavori non vi era nessuna traccia. Eppure la convenzione con il Comune era stata siglata già. Poi lo scorso anno l’iter è stato sbloccato.

In vista dell’avvio dei lavori, i locali che venivano utilizzati in passato come micronido verranno sottoposti a riqualificazione affinché vi possa trovare momentaneamente sede la guardia medica, in attesa che il nuovo poliambulatorio sia realtà.