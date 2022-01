Moio della Civitella: convocata assemblea pubblica per la ricostituzione della Pro Loco

MOIO DELLA CIVITELLA. È stata convocata per domenica 23 gennaio alle ore 18.00, presso l’antica chiesa di San Bartolomeo Apostolo in Piazza degli Eroi, l’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini di Moio della Civitella per la ricostituzione dell’Associazione Pro Loco di Moio della Civitella.

Nella sera del 23 gennaio verrano raccolti i nominativi delle persone interessate a tesserarsi alla Pro Loco di Moio della Civitella per l’anno 2022, che verseranno la quota di euro 10,00 e formeranno ufficialmente la nuova assemblea dei soci della Pro Loco.

“Nell’augurio di crescere e progredire, ottimizzando l’impegno con iniziative che possano migliorare la qualità della vita sociale di questa comunità, si rinnova l’invito alla partecipazione”, fanno sapere da palazzo di città.