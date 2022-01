Sapri, alta velocità: il Comitato di Lotta si riunisce per discutere sulle volontà dell’Associazione Codici

SAPRI. Nella giornata di ieri, 19 Gennaio 2022, il Comitato di Lotta per l’AV si è riunito alla presenza degli organi di stampa, in ordine di recenti notizie circa la volontà dell’associazione dei consumatori CODICI, di impugnare a contrastare il disegno di RFI che prevede di far passare la nuova infrastruttura dell’Alta velocità lungo il percorso cosiddetto “autostradale”.

Sono state valutate le argomentazioni di CODICI a cui facciamo i nostri auguri affinchè le loro tesi vengano accolte.

Riteniamo che la loro protesta sia legittima e necessaria e siamo a disposizione per organizzare un incontro congiunto con l’obiettivo di informare i cittadini su quanto sta compiendo a danno delle popolazioni.

Ribadiamo che il Comitato di Lotta, alla luce dell’attuale studio di fattibilità di RFI lotterà fino in fondo affinchè il Golfo di Policastro non venga escluso dal tracciato della nuova linea ad Alta velocità in progetto.