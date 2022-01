Trapianto capelli: cos’è e come funziona

Il trapianto dei capelli rappresenta un’operazione chirurgica che viene effettuata per la risoluzione di particolari problematiche quali:

– calvizie;

– alopecia;

– caduta patologica dei capelli;

– patologie particolari.

Perché viene effettuato il trapianto dei capelli?

Come anticipato precedentemente, il trapianto viene effettuato per contrastare problematiche fisiche. Uno dei principali obiettivi di questa operazione è senza dubbio quello di combattere la caduta dei capelli.

Il trapianto dei capelli è un intervento che viene consigliato da una figura medica attendibile al seguito di analisi e controlli specifici. Per cui, prima di iniziare un simile trattamento, la figura professionale valuterà in modo attento lo stato clinico del paziente, così da valutarne le condizioni di salute.

Caratteristiche del trapianto dei capelli

Il trapianto dei capelli, identifica un’operazione ben strutturata, con diversi step da seguire. Nonostante questa condizione, però, può essere effettuato in modalità diverse.

Vi sono diversi fattori in base ai quali si modifica la modalità di intervenire sulla perdita dei capelli, i principali sono:

– stato di salute del paziente;

– tempi di recupero.

Come funziona il trapianto dei capelli?

Questo tipo di trattamento è un’operazione chirurgica a tutti gli effetti, per cui deve essere necessariamente eseguita da un chirurgo specializzato. L’intervento prevede l’anestesia locale, per cui risulta poco invasivo e non provoca dolore. Prima di iniziare, il chirurgo interessato si preoccupa di analizzare attentamente la cartella clinica del paziente, ed effettua una visita preliminare. Prima di procedere con il trapianto dei capelli, inoltre, è fondamentale eseguire alcuni esami diagnostici, utili per proseguire il percorso. Tra questi, i principali sono:

– Marker dell’epatite B,C e dell’HIV;

– Emocromo.

Quanto dura questa tipologia di intervento?

Il trapianto dei capelli, non è un intervento uguale per tutti. Questo varia infatti a seconda del paziente e della zona da trattare, per cui ogni persona necessita di un intervento personalizzato.

Quando bisogna eseguire il trapianto dei capelli?

Una delle prime cose da considerare quando si parla del trapianto dei capelli, è che quest’intervento non va effettuato nei soggetti che hanno meno di 30 anni, questo perché, la crescita dei capelli può poi risultare non omogenea a causa dei follicoli asportati.

Inoltre, è bene farsi visitare da un medico, in quanto in casi di cardiopatie, il trapianto non può essere effettuato. Questo intervento è invece indicato in specifici casi, come:

– presenza di aree cicatriziali;

– calvizie androgenetica;

– desiderio di aumentare la quantità di capelli.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Il trapianto dei capelli può essere effettuato in modalità diverse. Le principali opzioni chirurgiche sono:

– Tecnica F.U.T: questa particolare procedura prevede il prelievo di una losanga di cuoio capelluto;

– Tecnica F.U.E: è diversa dalla precedente in quanto prevede il prelievo di singole unità follicolari.

Prezzo del trapianto dei capelli

Trattandosi di un’operazione chirurgica a tutti gli effetti, i costi possono variare ampiamente. E’ importante affidarsi alle migliori cliniche trapianto capelli Italia. Il costo del trattamento dipende principalmente dalla zona da trattare. In linee generali, quest’intervento può costare dai 3.000 ai 6.000 euro.