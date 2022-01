Salento: un parcheggio pubblico in via Roma

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Gabriele De Marco, intende procedere alla realizzazione di un parcheggio pubblico in via Roma II^ Traversa, in Salento Capoluogo.

L’obbiettivo dell’Ente è quello di assicurare alla zona una dotazione minima di aree di parcheggio e garantire altresì la messa in sicurezza della viabilità comunale in un tratto pericoloso e strategico atteso che lo stesso sfocia sulla variante Nord che a sua volta conduce sulla SP 80, strada provinciale di collegamento Gioi – Salento, che rappresenta un’arteria di snodo fondamentale in un Cilento quotidianamente penalizzato da chiusure di strade, anche importanti, per smottamenti e frane che ne funestano il territorio paralizzando i collegamenti con centri di servizio e riferimento quotidiano dei cittadini.

Per far questo il Comune intende dare indirizzo al Responsabile dell’ufficio tecnico di predisporre un progetto preliminare/studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Roma II^ Traversa, in Salento Capoluogo.