Quinquennio in crescita per la Bcc di Aquara

Buone notizie per la Bcc di Aquara che fa registrare nell’ultimo quinquennio un netto incremento di clienti, soci e sportelli.

Incremento ULTIMI 5 ANNI 31/12/2016 31/12/2021 Variazione % Raccolta Totale € 255.561.000 € 441.735.000 + 73% Impieghi Clienti € 155.618.000 € 276.963.115 + 78% Numero Soci 1.377 1.886 + 37% Sportelli 9 16 + 78% Numero di conti correnti 13.078 20.374 + 56% Numero Clienti (rapporti) 28.196 37.677 + 34%

Questi sono i numeri della Bcc di Aquara, diretta dal direttore generale Antonio Marino, alla fine del 2016 raffrontati con i dati alla fine del 2021, cinque anni dopo. ” Ogni azienda che si rispetti, ed una banca in particolare, valuta i suoi risultati – si legge in una nota della Bcc – su un percorso almeno quinquennale per verificare la continuità dell’azione di crescita e di consolidamento. Come si nota facilmente, le percentuali di crescita delle voci principali del nostro bilancio sono molto significative.

Vediamo più in dettaglio. Raccolta e impieghi, cioè depositi e prestiti con la clientela, sono cresciuti oltre il 70%. Veramente un dato molto significativo se consideriamo che è tutto frutto della nostra azione sul territorio, della nostra capacità di coltivare relazioni, della buona reputazione di cui la Banca gode sul territorio di competenza. Siamo al 43° esercizio e la Banca non ha fatto nessuna fusione, quindi tutto ciò che abbiamo fatto lo abbiamo fatto senza immissioni forzate dall’esterno.

Il numero dei Soci non è eccessivo. In verità dovremmo avere un numero più alto di soci. Nel corso del 2022 cercheremo di incrementare il numero dei soci della Banca ed in tal senso sicuramente manterremo bassa la quota che devono pagare i nuovi soci per entrare a far parte della società.

E’ cresciuto il numero degli sportelli ma sicuramente non crescerà ulteriormente in quanto il costo di gestione degli sportelli ha raggiunto livelli molto significativi per cui non è consigliabile aprirne altri. Comunque le grosse banche chiudono sportelli, noi li apriamo. E’ un bel segnale…

Il numero dei conti correnti in essere (+56%) è il dato più rilevante. Superare i 20.000 conti correnti è il segnale più qualificante e fa intuire la fiducia della gente verso la Banca. Entro fine 2022 supereremo certamente i 21.000 conti correnti. Insomma, possiamo essere ragionevolmente soddisfatti del lavoro fatto in questi ultimi cinque anni e ci apprestiamo – pur tra le difficoltà che ci crea il virus – a continuare questo ritmo di crescita. Aiutateci a crescere. Più la Banca cresce, più diventa solida e può dare risposte e servizi migliori”.