Open day vaccinale per il Comune di Laureana Cilento

Nelle ultime settimane in diversi comuni del Cilento, si sta registrando un aumento dei contagi da Covid-19.

Il Comune di Laureana Cilento, retto dal sindaco Angelo Serra, ha predisposto una giornata dedicata alle vaccinazioni, dedicata, esclusivamente, ai cittadini residenti nel comune cilentano.

L’open day si terrà domani, 19 Gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso il Centro vaccinale di Agropoli (Croce Rossa- Viale Lombardia).

L’iniziativa è volta ad accelerare la campagna vaccinale per la terza dose e per dare la possibilità a tutti, di ricevere anche prime e seconde dosi, in modo da contrastare velocemente la pandemia da Covid, considerati anche i tanti disagi che stanno vivendo anche le piccole comunità cilentane.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0974832022 interno 5 (ufficio segreteria).