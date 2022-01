Montano Antilia: campo sportivo intitolato a Mirco Fariello

MONTANO ANTILIA. Il Campo Sportivo di Montano Antilia capoluogo sarà intitolato alla memoria di Mirco Fariello, deceduto nel 2007 all’età di 20 anni, contraddistinto durante la sua breve esistenza per aver vissuto lo spirito dello sport con grande enfasi e partecipazione.

Questa la volontà dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luciano Trivelli; il Campo Sportivo Comunale sito in Via San Vito n. 5, a Montano capoluogo, sarà denominato con la dicitura “CAMPO COMUNALE MIRCO FARIELLO”, che sarà posta in un congruo punto dell’impianto sportivo, con relativa segnaletica stradale.

“Il giovane Mirco Fariello – ricorda il primo cittadino – è stato un grande appassionato di sport e delle attività agonistiche dilettantistiche che coinvolgevano i giovani coetanei così che l’autorizzazione per potergli dedicare il campo sportivo di Montano Capoluogo esaudisce un desiderio condiviso di tutta la popolazione montanese ed in particolar modo di tutti i giovani sportivi che lo hanno conosciuto ed amato”.