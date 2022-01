L’Almanacco del 18 Gennaio 2022

Almanacco del 18 Gennaio 2022:

Santi del giorno: Santa Liberata

Santa Margherita d’Ungheria (Principessa e Religiosa)

San Deicolo (Abate)

San Volusiano di Tours (Vescovo)

Beata Beatrice II d’Este (Monaca)

Etimologia: Liberata, il termine trae origine dal latino Liber, e ha un significato piuttosto evidente: “non schiava, di condizione libera”

Proverbio del giorno:

Gennaio ovaio.

Aforisma del giorno:

Fra speranza e affanni, fra timori e rabbia, immagina che l’alba di ogni giorno sia l’ultima per te: le ore che seguiranno e non speravi più saranno tutte un incanto. (Orazio)

Accadde Oggi:

1919 – Conferenza di Parigi: A due mesi dalla conclusione della Prima guerra mondiale, s’inaugurò con la Conferenza di Parigi una serie di trattati destinati a dare un nuovo assetto geopolitico all’Europa, con conseguenze che, pochi anni dopo, alimentarono la nascita delle dittature nazifasciste fino a scatenare il Secondo conflitto mondiale.

Sei nato oggi? Sei dotato di grande spirito contemplativo e riflessivo. Ami e cerchi una vita tranquilla, possibilmente lontano dalla confusione delle grandi città. Nel lavoro punti più alla solidità della tua posizione che al prestigio. La tua istintiva riflessività ti porta, anche in amore, a compiere scelte felici e durature.

Celebrità nate in questo giorno:

1955 – Kevin Costner: La sua carriera cinematografica riflette il fascino e la varietà di più culture inscritte nel suo DNA, per via delle lontane origini tedesche, irlandesi e cherokee (indiani nativi dell’Oklahoma). Nato a Lynwood, in California, Kevin Costner si mette in mostra con “Fandango” nel 1985 e due anni dopo con Gli intoccabili, celebre capolavoro di Brian De Palma, in cui ha come rivale un grande Robert De Niro, nei panni di Al Capone.

1904 – Cary Grant: Lo sguardo più seducente del grande schermo è il suo, fonte d’ispirazione per lo scrittore Ian Fleming che a lui guardò nel delineare il personaggio di James Bond.

Scomparsi oggi:

1987 – Renato Guttuso: Testimone d’eccezione dei principali avvenimenti del Novecento, la sua poetica pittorica si distinse per un profondo legame con la natia Sicilia. Nato a Bagheria, in provincia di Palermo, e morto a Roma.