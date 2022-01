L’Almanacco del 17 Gennaio 2022

Almanacco del 17 Gennaio 2022:

Santi del giorno: Sant’Antonio (Abate)

San Giuliano Saba (Eremita)

San Sulpizio il Pio (Vescovo di Bourges)

Santa Neosnadia (Vergine)

Santa Roselina di Villeneuve (Vergine e Monaca certosina)

Santi Speusippo, Elasippo, Melesippo e Leonilla (Martiri)

Etimologia: Antonio, deriva dal nome della gens latina Antonius, di probabile origine etrusca e di significato incerto; un’ipotesi è che volesse dire “inestimabile”, un’altra è “che combatte, che affronta”. Nel Rinascimento si è diffusa anche l’ipotesi, poco probabile, che sia ricollegabile alla parola greca anthos, cioè “fiore”. Un ulteriore interpretazione lo lega infine al greco antionos con il significato di “nato prima”. La sua diffusione si deve alla devozione per Sant’Antonio Abate ed in seguito a Sant’Antonio da Padova. Antonio è molto popolare in Italia sia tra la popolazione adulta che tra i nuovi nati degli ultimi anni. E’ presente inoltre in altre top 50 dei nomi più usati ad esempio in Spagna, Romania, Portogallo e Croazia..

Proverbio del giorno:

Sant’Antonio, gran freddura, San Lorenzo gran caldura, l’uno e l’altro poco dura.

Aforisma del giorno:

Allegria del cuore e gioia dell’anima è il vino bevuto a tempo e a misura. (Siracide)

Accadde Oggi:

1929 – Debutta Braccio di ferro: Il marinaio più famoso dei fumetti apparve per la prima volta nella striscia Thimble Theatre, ideata dal disegnatore statunitense Elzie Crisler Segar e pubblicata sul quotidiano King Features.

Sei nato oggi? La tua grande forza è quella della ragione. La tua intelligenza è così acuta e precisa che difficilmente sbagli bersaglio. Nel lavoro sei in grado di organizzarti e pianificare anche su tempi molto lunghi ed inevitabilmente ottieni quel che desideri. In amore sai offrire molta sicurezza ma il tuo rapporto sarebbe più completo se riuscissi ad essere meno controllato e più spontaneo.

Celebrità nate in questo giorno:

1962 – Jim Carrey: Il suo volto è una maschera naturale in grado di adattarsi ai diversi generi cinematografici, dalla commedia al fantastico. Canadese di Newmarket (nell’Ontario), James Eugene Redmond Carrey fa sfoggio già negli anni del liceo delle doti di cabarettista. Abbandonati, a 16 anni, gli studi per la carriera di comico, debuttando prima in TV e nel 1983 al cinema.

1972 – Vittoria Belvedere: Nata a Vibo Valentia, dopo una breve esperienza di modella ha intrapreso la carriera di attrice televisiva e cinematografica..