Laurito, riqualificazione dell’edilizia residenziale: Comune punta a fondi

LAURITO. Approvato lo studio di fattibilità per il progetto di riqualificazione, messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica.

Il programma

Priorità dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vincenzo Speranza, è partecipare all’avviso pubblico, candidando una proposta progettuale inerente alla riqualificazione e alla messa in sicurezza sismica del complesso di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale; il Comune è proprietario di nove alloggi.

L’importo complessivo per il progetto dei lavori, è pari a € 2.048.308,80. L’opera sarà interamente finanziata con il Fondo Complementare al PNRR- Programma Sicuro, verde e sociale.

Il Decreto del 6 Maggio 2021, assegna 2 miliardi di euro complessivi, per investimenti volti alla riqualificazione del territorio, al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia di proprietà delle Regioni, dei Comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari.