Ceraso: eseguito screening sulla popolazione scolastica

CERASO. Nella giornata di ieri è stato eseguito uno screening sulla popolazione scolastica del comune.

“Si informa che lo screening sulla popolazione scolastica è stato eseguito. Si sono sottoposti al test il 50% degli alunni. Su oltre 100 tamponi eseguiti, solo in 7 (di cui 6 scolari) si è trovato un leggerissimo accenno di positività. Va precisato che il risultato dei tamponi è stato letto in modo molto severo, quindi è altamente probabile che le persone interessate siano tutte negative. Tanto è vero che una di loro già l’ha ripetuto privatamente ed è risultato negativo.

Per tale motivo, siamo molto fiduciosi sul fatto che le persone che si sono sottoposte al test sono tutte negative. In ogni caso, per precauzione e scrupolo, le persone interessate sono state informate e invitate a fare un tampone di verifica, meglio se molecolare. Il test se negativo presenta una sola linea di colore rosso, se positivo presenta due linee con la stessa intensità di colore. Nei sette tamponi che sono stati considerati “critici”, la seconda linea era visibile ma poco marcata”, spiega il primo cittadino Aniello Crocamo.

“È stata una bellissima giornata, tanti volontari per provare a debellare insieme il virus” , ha aggiunto il vice sindaco Antonio Cerullo.