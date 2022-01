Da Napoli al Cilento per il primo bagno del 2022

Il Cilento non smette mai di farci sognare e lo dimostrano queste bellissime giornate primaverili che l’universo ci sta regalando. Direttamente da Napoli, i cugini Salvatore e Giuseppe Caiazza, hanno inaugurato la bella stagione con il primo bagno cilentano. Dove? A Pioppi, capitale europea della Dieta Mediterranea.

Le coste cilentane, famose da sempre per la loro bellezza, hanno incantato turisti, scrittori e poeti. Una delle subregioni italiane più apprezzate di sempre, viene continuamente baciata dall’estro divino che è sempre dalla sua parte.

Fra le mete più apprezzate troviamo sicuramente i comuni di Pollica e Centola per il bel mare. Paestum e Velia per la ricchezza degli scavi archeologici. Roscigno, Sacco e zona Monte Alburni per le bellezze incontaminate dell’ entroterra. Agropoli per il fascino della sua zona storica e il famoso castello. Non mancano certo i tour gastronomici, in quanto il Cilento pullula di biodiversità e prodotti tipici imperdibili.

Insomma, l’estate non è alle porte ma ci sembra il momento giusto per iniziare ad organizzarsi per l’estate 2022.

Buon Cilento a tutti