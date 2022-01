Sicignano, sbanda e finisce fuori strada: paura per un automobilista

Attimi di paura nella giornata di ieri a Sicignano degli Alburni. Un uomo, a bordo di una Ford Kuga, forse a causa dell’asfalto ghiacciato, ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada. Il mezzo ha impattato contro il guard rail, danneggiandolo per circa 25 metri.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri della locale stazione. Il malcapitato è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

Agli uomini dell’Arechi Multiservice, società in house della Provincia, coordinati dall’ingegnere responsabile del servizio, Dino Zaia e da Nicola Volpe, il compito di ripristinare la sicurezza stradale.