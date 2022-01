L’Almanacco del 14 Gennaio 2022

Almanacco del 14 Gennaio 2022:

Santi del giorno: San Felice da Nola (Confessore e Martire)

Sant’Eufrasio (Vescovo)

Santa Bianca (Vergine)

Beato Odorico da Pordenone (Sacerdote)

San Dazio (Vescovo di Milano)

San Fulgenzio di Astigi (Vescovo)

San Glicerio (Diacono e Martire)

San Potito (Adolescente Martire)

San Saba (Arcivescovo di Serbia – Chiese Orientali)

Sant’Engelmaro (Martire)

Santa Macrina l’Anziana

Santa Nino (Nouné, Nina, Cristiana – Apostola della Georgia)

Santi Monaci del Monte Sinai e d’Egitto (Martiri)

Beato Oddone (Oddo) di Novara (Monaco)

Etimologia: Bianca, il nome deriva da un soprannome, bianco, usato in italiano medievale in riferimento al colore dei capelli o della pelle. Il nome è conosciuto all’estero grazie a Shakespeare che lo utilizzò per due suoi personaggi presenti nella commedia La bisbetica domata e nella tragedia Otello.

Attualmente è presente tra i primi 50 nomi per bambini più utilizzati in Romania e Portogallo.

Proverbio del giorno:

Tentar non nuoce.

Aforisma del giorno:

Chi è pienamente nella pace non sospetta di alcuno. Invece chi è inquieto e turbato sta sempre in agitazione per vari sospetti. Non è tranquillo lui, né permette agli altri di esserlo; dice sovente cose che non dovrebbe dire e tralascia cose che più gli converrebbe fare; sta attento a ciò che dovrebbero fare gli altri, e trascura ciò a cui sarebbe tenuto lui stesso. Sii dunque zelante, innanzi tutto , con te stesso; solo così potrai essere giustamente zelante con il tuo prossimo. (T. da Kempis)

Accadde Oggi:

1976 – Nasce il quotidiano “la Repubblica” : Nell’Italia degli anni di Piombo debutta in edicola il quotidiano la Repubblica, che fin dal primo numero si propone di far riflettere sui fatti, più che raccontarli. La sua portata innovatrice nel formato e nel linguaggio lo porta a scrivere una pagina importante del giornalismo italiano, di cui è ancora oggi tra le voci più autorevoli.

Sei nato oggi? La fortuna non manca mai di assisterti e unita alla tua vitalità, alla disponibilità e a un innato ottimismo ti permetterà di raggiungere alti livelli professionali, soprattutto nel settore artistico dove il tuo buon gusto ti indurrà a scelte azzeccatissime. In amore non hai problemi e troverai sempre il partner in grado di darti ciò che desideri.

Celebrità nate in questo giorno:

1875 – Albert Schweitzer: Uomo di alto ingegno e di straordinaria generosità, mise la sua abilità di medico al servizio dell’umanità più debole. Nato a Kaysersberg.