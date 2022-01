Sala Consilina, Francesco Spinelli lascia la carica di assessore. Il ringraziamento di Cavallone

SALA CONSILINA. Francesco Spinelli lascia la carica di assessore. Lo ha annunciato tramite i social, rendendo noto di aver ufficializzato la decisione lunedì. “Credo di poter affermare di aver svolto fino a questo momento un discreto lavoro, tenuto soprattutto conto di due fattori, la mia giovane età;

l’essere alla prima esperienza di questo tipo”, spiega Spinelli.

Sui motivi della decisione sottolinea: “nasce principalmente da ragioni personali. Sin da quando sono stato nominato, questa carica ha avuto un peso preponderante su tutti gli altri impegni della mia vita, ma devo prendere atto del subentrare di alcuni cambiamenti e la necessità di dover dedicarmi anche ad altro, pertanto, non potendo restituire alla comunità che mi ha eletto quanto merita, con la consapevolezza di quanto stia facendo, preferisco fare un passo indietro.

Nonostante questo, porterò ancora avanti le mie idee nell’interesse della collettività e farò del mio meglio per concludere il mandato come consigliere, onorando la volontà dei cittadini che mi hanno votato, rimanendo a disposizione dell’intera popolazione salese”.

Infine una precisazione, per smentire quanti parlavano di frizioni con la maggioranza: “Ci tengo a sottolineare come questa decisione non va a ledere il rapporto con il gruppo amministrativo di cui faccio parte è che continuerò a sostenere in seno al Consiglio comunale”.

La risposta del sindaco Francesco Cavallone non si è fatta attendere. Il primo cittadino si è detto rammaricato e si è poi complimentato per il lavoro svolto: “Sin dal primo giorno – ha scritto – hai dimostrato dedizione, abnegazione ed impegno encomiabili”.

Francesco Spinelli era stato nominato nel 2019 assessore alla cultura e alle politiche giovanili.