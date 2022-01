Home/Attualità/ M5S, Saiello: “100mila euro per l’acquisto di mascherine a favore di famiglie indigenti”

M5S, Saiello: “100mila euro per l’acquisto di mascherine a favore di famiglie indigenti” 100mila euro per l'acquisto di sanificanti e mascherine FFP2 per famiglie con ISEE inferiore a 7mila euro