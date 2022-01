Positive al Covid e non vaccinate: due donne partoriscono a Battipaglia

Positive al Covid e non vaccinate, partoriscono, lo stesso giorno i loro bambini. E’ accaduto all’ospedale Santa Maria della Speranza a Battipaglia.

Arrivate in ambulanza, a distanza di poche ore l’una dell’altra, erano già in travaglio, ma, purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria e dei posti letto occupati, non c’era posto nè al policlinico a Napoli nè a Caserta, da qui la decisione di trasferirle a Battipaglia.

Le donne, entrambe straniere di 32 e 34 anni, stanno bene, sono state dimesse e poste in isolamento in attesa che si negativizzino.

Ai due neonati è stato effettuato il tempone e sono entrambi negativi; per loro sarà necessario ancora qualche giorno nel reparto neonatale per altri controlli, in attesa di poter tornare dalle loro mamme.