Nel salernitano: arrestato “a domicilio”, un 39enne per spaccio di droga L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari, durante una perquisizione, è stato colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Arrestato