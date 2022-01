Il covid continua ad uccidere: morta 54enne di Pisciotta

Il Cilento piange un’altra vittima da Covid 19. Si è spenta ieri mattina Daniela De Marte, 54 anni di Pisciotta da oltre un mese positiva al Covid 19. La donna, moglie e mamma di due ragazzi è deceduta nella struttura Covid dell’ospedale di Agropoli dove era stata trasferita per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La donna era risultata positiva insieme ad altri familiari. Inizialmente era in isolamento a casa e le sue condizioni di salute non sembravano preoccupanti. Poi la situazione è improvvisamente precipitata. Dopo il peggioramento delle sue condizioni i sanitari ne hanno disposto l’immediato trasferimento ad Agropoli ma purtroppo il cuore di mamma Daniela non ha retto. È deceduta nella giornata di ieri.

La donna che soffriva già di altre patologie era risultata positiva al Covid 19 insieme ad altri familiari che sono riusciti negativizzarsi senza gravi conseguenze. Il contagio purtroppo non ha lasciato scampo alla sfortunata donna che ancora non si era sottoposta alla vaccinazione.

La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità di Pisciotta e del territorio Cilento. Il virus torna a colpire in maniera mortale. In tanti si sono stretti attorno ai familiari di Daniela unitamente all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ettore Liguori.

“Una tragedia – ribadiscono da Palazzo di Città – abbiamo perso una nostra concittadina buona ed amorevole. Ci uniamo al dolore della famiglia”. La salma della sfortunata donna giungerà quest’oggi nel cimitero di Caprioli dove si svolgerà la benedizione rispettando le norme vigenti.

L’emergenza Covid non è superata, lo ricordano i tanti contagi di questi giorni e purtroppo le tante vite spezzate. Solo qualche giorno fa si è spento un sessantenne originario di Centola ma residente a Marina di Camerota positivo al Covid 19 e che ancora non si era sottoposto alla vaccinazione. Si era contagiato insieme alla moglie e ai figli. Sempre a Marina di Camerota un 70enne due giorni fa è finito ricoverato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Era risultato positivo al Covid 19 e dopo problemi respiratori e una saturazione molto complessa i sanitari del 118 hanno optato per il trasferimento presso il nosocomio cilentano. Anche il 70enne non è vaccinato.

I casi positivi sono in aumento su tutto il territorio cilentano. Ad Agropoli con oltre 440 casi e Capaccio con 535 positivi i numeri più alti. A Vallo della Lucania superati i 200 contagi, a Sapri oltre 140, 180 a Castellabate. A Camerota sono saliti a 120 anche a Centola si oscilla intorno ai 100 contagi. Decine di positivi anche nei piccoli comuni cilentani.