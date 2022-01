Eventi e manifestazioni: pioggia di fondi per i comuni di Cilento e Vallo di Diano

Pioggia di fondi per i comuni del Cilento e Vallo di Diano. La Regione Campania, infatti, ha stanziato risorse per 2,5 milioni di euro per eventi e manifestazioni, nell’ottica di una destagionalizzazione del turismo. Le risorse arrivano dai fondi Poc a favore dei percorsi turistici, culturali, naturalistici ed enogastronomici per il periodo che va da ottobre 2021 a dicembre 2022.

Fondi per i comuni di Cilento e Diano: l’elenco

Ad ottenere risorse sono Capaccio Paestum con Cilento Travel Experience, Pollica con Cilento un modo di vivere, Sessa Cilento con Segreti d’autore, Felitto con Sapori d’autunno, Caggiano con Alan Lomax, Ascea con La millenaria fiera della croce di Stio, Polla con il Festival internazionale del Folclore, Novi Velia con Salone del turismo, Sala Consilna con Itinerario di religioni e gusti, Sapri con Tracce di rivoluzione, Bellosguardo con Voci del Sud, Cuccaro Vetere con il Palio del Ciuccio, Castelnuovo Cilento con Castrum novum. Infine Roscigno rientra nell’ambito di un progetto presentato da Campagna comune capofila e dedicato alla Chiena.

Per tutti finanziamenti per 100mila euro.