Aperte le iscrizione alla nuovissima Scuola di Laureana Cilento

C’è tempo fino al 28 Gennaio per iscriversi Scuola di Laureana Cilento per L’infanzia e per la Classe I Della Scuola Primaria. L’Amministrazione Comunale ha scelto di garantire agli iscritti il servizio di trasporto scolastico e la mensa gratuita. Inoltre, c’è la possibilità di visitare la struttura scolastica, per i genitori che si prenoteranno al numero del Comune 0974.832022.

Infatti, non essendo possibile organizzare Open Day, la Dirigente Scolastica Dott..ssa Carmela Maria Verrelli, in sinergia con il Comuen di Laureana Cilento ha pensato di organizzare visite, nelle quali singolarmente i genitori potranno visionare l’edificio scolastico. La Scuola, completamente ricostruita, secondo le nuove norme antisismiche, è dotata dei più moderni sistemi di efficienza e sicurezza.

E’ dotata di nuovi arredi, tanti servizi (laboratori e d attività didattiche socioeducative) di una palestra attrezzata, aule multimediali e accessibilità ai disabili. E’ già attiva la Scuola dell’infanzia. “Siamo pronti ad accogliere i nostri bambini che sono il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. Sono loro che decideranno quanto migliorare il mondo in cui sono nati. Per questo, abbiamo deciso di investire sulla Scuola, avamposto di ogni futuro successo – ha dichiarato il Sindaco Angelo Serra”