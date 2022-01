Agropoli: proseguono i lavori sulla Cilentana

AGROPOLI. Lungo la SS18/VAR “Cilentana” prosegue l’intervento di manutenzione programmata per il consolidamento e la conservazione di alcune opere d’arte situate nel territorio comunale di Agropoli. Nel dettaglio, a partire dal prossimo lunedì 17 gennaio e fino alla fine del mese di febbraio verrà attivato il senso unico alternato tra il km 102,850 ed il km 103,350 per consentire l’avanzamento delle attività lavorative in corrispondenza del sottopasso scatolare situato al km 103,090, di scavalco alla strada comunale via Bolivar.

In particolare, i lavori consisteranno nella realizzazione di nuovi muri d’ala in cemento armato, realizzati su ambedue i lati della scarpata stradale, mediante la preventiva costruzione di paratie di pali; le attività proseguiranno, inoltre, con il rifacimento dei cordoli in cemento armato per l’installazione delle nuove barriere marginali conformi alle normative vigenti. Questi lavori si inseriscono nell’ambito di un più ampio intervento di manutenzione programmata che interessa otto opere d’arte della SS18/VAR ad Agropoli, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

L’obiettivo degli interventi è quello di potenziare le opere dal punto di vista sia statico che funzionale, incrementandone così gli standard di sicurezza e percorribilità.