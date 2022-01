4 modi per promuovere un brand sui social media

La potenza dell’Internet e della connessione wi-fi è sotto gli occhi di tutti e ormai non è più una sorpresa per nessuno, specialmente per le grandi marche.

Anzi, chiunque è perfettamente conscio che siamo costantemente collegati ad Internet, 24 ore su 24, e che senza di esso saremmo un pochino persi.

La prova di ciò? Ti ricordi quando Whatsapp, Facebook ed Instagram sono andate in down? Sembrava quasi che il mondo avesse smesso di funzionare, seppur per pochi minuti che tuttavia sembravano interminabili.

Possiamo dibattere sul fatto che ciò sia un bene oppure no, ma ciò non toglie che l’Internet e i social media siano mezzi potenti che ci consentono di arrivare ovunque e di accedere a qualsiasi cosa nel giro di un istante.

Lo scopo di questo articolo, dunque, è analizzare come utilizzare i social media per promuovere il tuo brand.

L’importanza della promozione online del brand

Il brand è la marca, ossia i metodi, i prodotti e le offerte che un’azienda o un singolo utilizzano per identificarsi agli occhi dei consumatori, in modo da differenziarsi dal resto della concorrenza.

Ad oggi, il brand diventa sempre meno importante secondo alcuni esperti, ma al contempo esiste un paradosso: è sempre più importante promuoverlo!

Per quanto alle persone non interessi il brand, è essenziale saper fare marketing sui social media per portare la propria identità e i propri prodotti (siano essi pacchetti di pasta o post su Instagram) in maniera originale e diversa da tutti gli altri.

Come farlo? Esistono numerosi modi, ormai sempre più non convenzionali.

C’è chi va in giro per le grandi città facendo spettacoli, oppure c’è chi si rivolge a delle web platform come ComprareFollower per accrescere la propria fanbase organicamente. Altri ancora, invece, instaurano delle partnership con i negozi locali in modo da avere un po’ di pubblicità. Infine, c’è chi fa tutto fai-da-te, conscio della lentezza e difficoltà del processo.

Vediamo, dunque, 4 modi per far conoscere il proprio brand sui social media.

1. Essere creativi

Ok, questo punto sembra quasi scontato, ma purtroppo tantissime persone fanno quello che fanno tutti gli altri, principalmente perché hanno paura di sbagliare.

Niente di male nel temere il giudizio altrui, ma i fatti parlano chiaro: chi riesce ad avere successo è colui o colei che fa le cose diversamente da tutti, aggiustando costantemente il tiro quando le cose non funzionano, tenendo inoltre gli occhi sempre aperti alle ultime novità.

In fondo, perché non osare? Solo chi ha osato tanto nella vita è riuscito ad arrivare lontano.

Ricordate la storia di Steve Jobs? Oppure di Elon Musk, l’imprenditore definito “persona dell’anno 2021” secondo il notiziario statunitense Time, che lo ha etichettato con termini contradditori: lo ha definito genio, poi clown, poi provocatore, e tante altre parole ancora.

Insomma, Elon Musk è stato criticato aspramente per alcune sue dichiarazioni, ma nulla si può dire sul suo genio creativo. È stato un uomo che ha osato e che è arrivato lontano grazie alla sua capacità di adattarsi.

Anche Steve Jobs era colui che diceva “siate affamati, siate folli”. Un fondo di verità ci sarà.

2. Pensare ad un programma editoriale

Essere creativi non vuol dire fare le cose a caso.

Significa osare, uscire dagli schemi, ma avere sempre ben presente un proprio percorso da seguire.

Il programma editoriale, per quanto riguarda i social media, consiste in un piano che sintetizza la frequenza di pubblicazione, la tipologia dei contenuti, il target di riferimento, gli strumenti promozionali utilizzati, e altro ancora.

Insomma, è un diario di viaggio che qualsiasi imprenditore digitale dovrebbe avere con sé, aggiornandolo con cura e con attenzione qualora si presenti una nuova opportunità oppure quando qualcosa non funziona.

Chiunque pensi di poter farcela senza pubblicizzarsi nemmeno un po’ è destinato a prendere tanti pali in faccia.

La verità è che i pali in faccia si prendono comunque, ma con gli strumenti promozionali è possibile assorbirli e riutilizzarli a proprio favore.

La pubblicità, in fondo, consente ai propri contenuti di raggiungere il più vasto pubblico in pochissimo tempo.

Chiaramente, non tutti saranno interessati a ciò che pubblichi per i primi mesi o persino anni, ma ciò non significa che tu non debba sponsorizzarti.

Al contrario, devi eccome, e devi anche qui essere creativo, cercare di accattivare chi guarda la storia sponsorizzata, pensare a post con colori che creano urgenza (come il rosso), e altro ancora.

4. Non arrendersi mai

E qui arriviamo al punto in cui molti falliscono.

Falliscono perché si arrendono, perché vedono il fallimento come una sconfitta dalla quale non ci si può più rialzare. Molti, inoltre, la prendono sul personale, sanno di aver sbagliato e pensano che non ci sia più niente da fare, che non possano fare più di così.

Ma, leggendo la storia del sopra citato Elon Musk, scopriamo che anche lui ha fallito numerose volte. Eppure, non ha mai mollato, ha sempre corretto il tiro e, alla fine, ha fatto centro.

Sui social media le opportunità sono pressoché infinite. Se vuoi essere un influencer, esiste una nicchia per i tuoi contenuti, è là fuori, devi cercarla con tutto te stesso e, prima o poi, si accorgeranno di te.

Sapranno che esisti, e potrebbero anche buttarti giù, umiliarti, boicottarti, ma mai devi mollare, perché prima o poi quelli che ti deridono dovranno fare i conti con il tuo successo. E anche loro, volenti o nolenti, parleranno di te.

Se la vedi in questo modo, il fallimento è solamente una parte del percorso. Sui social, inoltre, è più semplice riprendersi da un colpo sbagliato.

Chi l’ha dura la vince

In conclusione, è sempre bene tenere a mente un vecchio proverbio: chi l’ha dura la vince.

Sì, perché è solo con la perseveranza che è possibile fare grandi e piccole cose nella vita. Senza un pochino di insistenza, di coraggio e di testardaggine non si arriva da nessuna parte, se non solamente sul divano di casa propria.

Ma non ci sono scuse neanche qui, perché è possibile gestire una pagina social proprio dal divano di casa propria, seduti o sdraiati nella posizione che si preferisce.

Tutto ciò che serve è uno smartphone e tanta voglia di essere creativi e di sfondare nel mondo dei social media.

Ricorda: chi l’ha dura la vince