Sapri, Comitato Croce Rossa: due progetti per i ragazzi con il Servizio Civile Un modo per dare un aiuto concreto a chi ha più bisogno, anche in questo particolare momento dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19